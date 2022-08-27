Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался о будущем Асенсио

 
27 Августа 2022 • 14:52 Комментировать

Марко Асенсио начал сезон 2022/2023 как игрок запаса «Реала». Карло Анчелотти уже допускал уход полузащитника в другой клуб. Теперь итальянский тренер дал новый комментарий по поводу ситуации Марко Асенсио.

«Я не знаю ничего нового об Асенсио. Знаю только лишь то, что он оценивает свою ситуацию. Всё будет ясно 2 сентября. Если он останется, то он будет важным игроком команды, и я буду рад, потому что в прошлом году он серьёзно прибавил», - высказался Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 28 августа. Команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Эспаньола».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  18:30 Эльче ... Реал Сосьедад 3.70 3.15 2.17
27.08  20:30 Райо Вальекано ... Мальорка 2.03 3.20 4.15
27.08  23:00 Альмерия ... Севилья 3.60 3.20 2.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» очень близок к трансферу Лоди
15:38 · Испания. Ла Лига
​Хави уверен, что Кунде будет зарегистрирован к ближайшей игре
15:31 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» опередило три испанских клуба в борьбе за Маричаля
15:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов отдать за Депая 10 миллионов евро
14:52 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о будущем Асенсио
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Кроме Деста у нас нет номинальных правых защитников»
13:53 · Испания. Ла Лига
​«Эспаньол» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 28 августа 2022
13:44 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - «Вальядолид»: прогноз на матч чемпионата Испании – 28 августа 2022
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет усилить левый фланг обороны воспитанником «Реала»
11:57 · Испания. Ла Лига
Депай интересен другому клубу из Ла Лиги
11:25 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» включился в борьбу за Кавани
11:14 · Испания. Ла Лига
Кавани скоро примет решение о будущем, у него два варианта для продолжения карьеры
10:59 · Испания. Ла Лига
Де Йонг согласен принять условия «Барселоны» 4
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» активно работает над трансфером защитника «Атлетико»
09:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» – о регистрации Кейта: «Завидуешь, «Барселона»?»
Все новости
Рекомендуем