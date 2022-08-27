​Анчелотти высказался о будущем Асенсио

Марко Асенсио начал сезон 2022/2023 как игрок запаса «Реала». Карло Анчелотти уже допускал уход полузащитника в другой клуб. Теперь итальянский тренер дал новый комментарий по поводу ситуации Марко Асенсио.

«Я не знаю ничего нового об Асенсио. Знаю только лишь то, что он оценивает свою ситуацию. Всё будет ясно 2 сентября. Если он останется, то он будет важным игроком команды, и я буду рад, потому что в прошлом году он серьёзно прибавил», - высказался Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 28 августа. Команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Эспаньола».