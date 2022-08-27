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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг согласен принять условия «Барселоны»

 
27 Августа 2022 • 10:59 Комментировать (4)

Руководство каталонской «Барселоны» провело переговоры с голландским полузащитником Френки де Йонгом относительно пересмотра условий его трудового соглашения.

Как информирует Sport.es, хавбек готов принять условия «сине-гранатовых», чтобы продолжить свои выступления на «Камп Ноу». Стоит напомнить, что «Барселона» требует сокращения заработной платы полузащитника на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что каталонцы продадут Френки, если не договорятся по условиям контракта. Среди претендентов на голландца назывались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Контракт де Йонга с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферный ценник составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (4)
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ARTUR
27 Августа 2022 в 11:19
Однако и дурной он ..блин ,я люблю и уважаю Барсу ,играть за этот клуб большое счастье и это очень почетно ,НО лишь тогда когда тебя там хотят видеть , а его хотел видеть Ливерпуль , есть три клуба которые вызывают трепет это Реал ,Барса и Ливерпуль , это клубы с невероятной историей и культурой футбола , истинные болельщики которых очень тонко понимают , а что самое главное уважают футбол ,соперников ,Энфилд это что то .. Единственное что жить в Барселоне и Англии ,это все же разные миры..Испания очень классная страна ,а Барселона это взрыв мозга )))
Тимур Тимур
27 Августа 2022 в 11:11
Если он согласится , то он хороший человек
Alex1972
27 Августа 2022 в 11:06
Ну, не знаю... Каждый вибирает для себя : женщину, религию, дорогу... Дьяволу служить или пророку... Каждый выбирает для себя...
Sergey999
27 Августа 2022 в 11:19
Особенно ты выбрал))) затычка аргентиноса))))
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