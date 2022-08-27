Де Йонг согласен принять условия «Барселоны»

Руководство каталонской «Барселоны» провело переговоры с голландским полузащитником Френки де Йонгом относительно пересмотра условий его трудового соглашения.

Как информирует Sport.es, хавбек готов принять условия «сине-гранатовых», чтобы продолжить свои выступления на «Камп Ноу». Стоит напомнить, что «Барселона» требует сокращения заработной платы полузащитника на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что каталонцы продадут Френки, если не договорятся по условиям контракта. Среди претендентов на голландца назывались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Контракт де Йонга с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферный ценник составляет 60 миллионов евро.