«Ренн» отказал «Атлетико» в трансфере Майера

Мадридский «Атлетико» вряд ли сможет подписать полузащитника Ловро Майера, выступающего в чемпионате Франции за «Ренн».

По сообщениям Lequipe, руководство испанского клуба было готово заплатить за 24-летнего хорватского игрока порядка 50 миллионов евро, однако получило отказ. «Ренн» намерен сохранить футболиста в команде как минимум на этот сезон.

Контракт Ловро с представителем Лиги 1 рассчитан до середины 2026 года. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 хавбек провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 13 голевым передачами.