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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бутрагеньо назвал единственного претендента на «Золотой мяч»

 
27 Августа 2022 • 07:14 Комментировать

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о награде, которую нападающий команды Карим Бензема получил от УЕФА. 34-летнего француза признали лучшим футболистом сезона.

«Футболу очень повезло, что есть такие игроки, как Карим. Надеюсь, он получит заслуженный «Золотой мяч». По сути, Бензема является единственным претендентом в этом году. Он провел невероятный сезон», - передает слова функционера Onda Cero.

В минувшем сезоне Бензема вместе с «королевским клубом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги француз отметился 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Эмилио Бутрагеньо
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