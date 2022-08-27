Бутрагеньо назвал единственного претендента на «Золотой мяч»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о награде, которую нападающий команды Карим Бензема получил от УЕФА. 34-летнего француза признали лучшим футболистом сезона.

«Футболу очень повезло, что есть такие игроки, как Карим. Надеюсь, он получит заслуженный «Золотой мяч». По сути, Бензема является единственным претендентом в этом году. Он провел невероятный сезон», - передает слова функционера Onda Cero.

В минувшем сезоне Бензема вместе с «королевским клубом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги француз отметился 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами в 32 матчах.