Хави сделал выбор между Депаем и Обамеянгом

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес выбрал между нападающими команды Пьером-Эмериком Обамеянгом и Мемфисом Депаем.

Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, испанский специалист предпочел бы продать голландца и сохранить габонца. При этом «сине-гранатовые» очень близки к продаже как раз Обамяенга, на которого серьезные виды имеет лондонский «Челси».

Что касается Депая, то Мемфиса хотели отправить в туринский «Ювентус», однако «старая синьора» не смогла удовлетворить финансовые требования игрока.

По итогам двух туров Ла Лиги «сине-гранатовые» занимают пятое место в турнирной таблице.