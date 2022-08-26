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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сделал выбор между Депаем и Обамеянгом

 
26 Августа 2022 • 12:04 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес выбрал между нападающими команды Пьером-Эмериком Обамеянгом и Мемфисом Депаем.

Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, испанский специалист предпочел бы продать голландца и сохранить габонца. При этом «сине-гранатовые» очень близки к продаже как раз Обамяенга, на которого серьезные виды имеет лондонский «Челси».

Что касается Депая, то Мемфиса хотели отправить в туринский «Ювентус», однако «старая синьора» не смогла удовлетворить финансовые требования игрока.

По итогам двух туров Ла Лиги «сине-гранатовые» занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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