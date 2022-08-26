Винисиус одним словом описал Бензема

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, который выступает за мадридский «Реал», отреагировал на вручение своему одноклубнику Кариму Бензема приза от УЕФА. Француза признали лучшим футболистом прошлого сезона.

«Лучший», - написал в социальных сетях Винисиус.

Напомним, что в голосовании Бензема опередил двух бельгийцев – полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне и вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

В минувшем сезоне Карим отметился 44 забитыми мячами и 15 голевыми передачами в 46 поединках. Вместе со «сливочными» нападающий стал триумфатором чемпионата Испании и Лиги чемпионов.