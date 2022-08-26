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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» поведёт очередные переговоры с де Йонгом

 
26 Августа 2022 • 08:21 Комментировать

В ближайшее время пройдут очередные переговоры между агентами полузащитника Френки де Йонга и руководством каталонской «Барселоны».

Согласно сведениям Diario Sport, «сине-гранатовые» хотели бы продлить соглашение с голландским игроком, но для оформления сделки Френки должен пойти на уменьшение заработной платы. Если футболист не примет предложенные условия, то будет вынужден искать новый клуб.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на де Йонга входят лондонский «Челси» и «МЮ».

Контракт полузащитника с каталонским грандом рассчитан до лета 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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