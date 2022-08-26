Испанская «Валенсия» посредством официального клубного сайта отрапортовала об усилении состава. Ряды «летучих мышей» пополнил португальский полузащитник Андре Алмейда, до этого выступавший у себя на родине за «Виторию». Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Алмейда провел 31 встречу, не отметившись голевыми действиями.

В стартовавшем сезоне Ла Лиги «Валенсия» провела два поединка, в которых набрала три балла. В настоящий момент команда Дженнаро Гаттузо располагается на десятом месте в турнирной таблице.