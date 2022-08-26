Асенсио отказал «Реалу» и получил наказание от Переса

Мадридский «Реал» не смог договориться с полузащитником команды Марко Асенсио о пролонгации сотрудничества, об этом сообщают журналисты El Confidencial.

По данным источника, «королевский» клуб предлагал игроку новое соглашение с годовым окладом в размере пяти миллионов евро, но Асенсио ответил отказом. Этим решением он разозлил президента «Реала» Флорентино Переса, давшего установку усадить футболиста в глубокий запас.

Срок действующего трудового договора Марко со «сливочными» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 31 матчей Ла Лиги, в которых забил десять мячей.