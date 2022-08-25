Вилья рассказал, чего ждёт от «Барселоны»

Экс-форвард сборной Испании и каталонской «Барселоны» Давид Вилья высказался о нынешнем положении дел в стане «сине-гранатовых».

«Как поклонник «Барселоны», я вновь верю в успех команды. Когда в «Барселону» пришел Хави, у меня сразу же появилась надежда. Под его руководством «сине-гранатовые» начали показывать свой максимум. В минувшем сезоне это проявлялось лишь частично. Этим летом клуб оформил очень хорошие трансферы. Жду успешного сезона», - передает слова Давида Sport.es.

В стартовых двух турах Ла Лиги подопечные Хави набрали четыре балла и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.