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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вилья рассказал, чего ждёт от «Барселоны»

 
25 Августа 2022 • 08:40 Комментировать

Экс-форвард сборной Испании и каталонской «Барселоны» Давид Вилья высказался о нынешнем положении дел в стане «сине-гранатовых».

«Как поклонник «Барселоны», я вновь верю в успех команды. Когда в «Барселону» пришел Хави, у меня сразу же появилась надежда. Под его руководством «сине-гранатовые» начали показывать свой максимум. В минувшем сезоне это проявлялось лишь частично. Этим летом клуб оформил очень хорошие трансферы. Жду успешного сезона», - передает слова Давида Sport.es.

В стартовых двух турах Ла Лиги подопечные Хави набрали четыре балла и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Давид Вилья
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