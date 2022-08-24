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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн может вернуться в «Реал Сосьедад» слухи

 
24 Августа 2022 • 19:09 Комментировать

В «Атлетико» недовольны формой Антуана Гризманна и не хотят платить «Барселоне» 40 миллионов евро за выкуп француза. Поговаривают, что именно поэтому Гризманн в обоих матчах нового чемпионата проводил на поле по 28 минут.  Якобы если француз в среднем будет играть менее получаса, то опция выкупа не будет обязательной.

Гризманну перед чемпионатом мира нужно игровое время, поэтому не исключено, что форварда под занавес трансферного окна заинтересует вариант со сменой клуба. Как сообщает в социальных сетях журналист Чема Олиден, Гризманн может вернуться в «Реал Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна может воспользоваться сложившейся ситуацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2022
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