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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Флорентино Перес попросил Анчелотти не ставить Асенсио в состав «Реала» – источник слухи

 
24 Августа 2022 • 18:42 Комментировать

Марко Асенсио начал сезон 2022/2023 как игрок запаса «Реала». В играх против «Айнтрахта» и «Альмерии» полузащитник просидел по 90 минут на скамейке, а в игре против «Сельты» он провёл на поле около десяти минут.

Как сообщает El Confidencial, положение Марко Асенсио связано с решением Флорентино Переса. Президент «Реала» якобы попросил Карло Анчелотти не ставить Асенсио в состав. Связано это с тем, что футболист отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Действующий трудовой договор связывает Марко Асенсио и «Реал» до конца июня 2023 года. Если полузащитник будет мало играть, то ему будет сложнее найти клуб хорошего уровня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Марко Асенсио
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