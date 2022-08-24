Марко Асенсио начал сезон 2022/2023 как игрок запаса «Реала». В играх против «Айнтрахта» и «Альмерии» полузащитник просидел по 90 минут на скамейке, а в игре против «Сельты» он провёл на поле около десяти минут.

Как сообщает El Confidencial, положение Марко Асенсио связано с решением Флорентино Переса. Президент «Реала» якобы попросил Карло Анчелотти не ставить Асенсио в состав. Связано это с тем, что футболист отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Действующий трудовой договор связывает Марко Асенсио и «Реал» до конца июня 2023 года. Если полузащитник будет мало играть, то ему будет сложнее найти клуб хорошего уровня.