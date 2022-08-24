​Жёлтую карточку Морено аннулировали – форвард не провоцировал трибуны в гостях у «Атлетико»

Комитет по проведению соревнований аннулировал жёлтую карточку форварда «Вильярреала» Херарда Морено. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Апелляция «подводников» была удовлетворена. Комитет убедили слова футболиста и клуба о том, что Морено часто празднует голы, высовывая язык и прикладывая руки к ушам. Херард объяснил, что этот жест нравится его дочерям.

Отмечается, что Херард Морено не провоцировал трибуны стадиона «Ванда Метрополитано» - свой жест он направлял в камеру за воротами.

Напомним, что «Вильярреал» во втором туре Примеры обыграл «Атлетико» на поле соперника со счётом 2:0.