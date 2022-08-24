Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» презентовала третий комплект формы

 
24 Августа 2022 • 11:37 Комментировать

Каталонская «Барселона» продемонстрировала третий комплект игровой формы на сезон-2022/2023.

Основной цвет экипировки – белый. По центру футболки нанесен красно-синий крест. Данный комплект посвящен 30-летию вручения клубу креста Сант-Жорди. Это одна из высших наград Каталонии, которую вручают за большой вклад в развитие местной культуры.

Подопечные Хави Эрнандеса сыграют в этой форме против «Манчестер Сити» в сегодняшнем товарищеском поединке.

В чемпионате Испании «Барселона» стартовала с победы и ничейного результата. После двух туров «сине-гранатовые» занимают пятое место в таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
11:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» окончательно отказался от де Йонга
11:42 · Испания. Ла Лига
Игрок «Севильи» Лопеш перешёл в «Труа»
11:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» презентовала третий комплект формы
11:30 · Испания. Ла Лига
Эррера разорвал контракт с «ПСЖ»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Обамеянга в «Челси» всё ещё возможен, стороны надеются найти компромисс
10:12 · Англия. Премьер-лига
Жена ди Марии: «Анхель играл за «Реал» – лучшую команду мира, но затем пришло предложение от «МЮ»
10:00 · Германия. Бундеслига
Кроос отреагировал на слова Хенесса, назвавшего его игру старомодной
09:50 · Испания. Ла Лига
Пуч признался, что разочарован решением «Барселоны»
09:46 · Испания. Ла Лига
Обвинённый в изнасиловании нападающий «Сельты», продолжит карьеру в Саудовской Аравии
08:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на полузащитника сборной Испании
07:55 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд объяснил, почему де Йонга не будет в «МЮ»
06:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить нападающего «Барселоны»
05:28 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Челси» и «Барселоны» по Обамеянгу забуксовали
23 Августа
23:14 · Испания. Ла Лига
Фати установил необычный рекорд «Барселоны» в 21 веке
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Хочу быть таким же» - Холанн завидует Бензема
Все новости
Рекомендуем