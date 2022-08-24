«Барселона» презентовала третий комплект формы

Каталонская «Барселона» продемонстрировала третий комплект игровой формы на сезон-2022/2023.

Основной цвет экипировки – белый. По центру футболки нанесен красно-синий крест. Данный комплект посвящен 30-летию вручения клубу креста Сант-Жорди. Это одна из высших наград Каталонии, которую вручают за большой вклад в развитие местной культуры.

Подопечные Хави Эрнандеса сыграют в этой форме против «Манчестер Сити» в сегодняшнем товарищеском поединке.

В чемпионате Испании «Барселона» стартовала с победы и ничейного результата. После двух туров «сине-гранатовые» занимают пятое место в таблице Ла Лиги.