Обвинённый в изнасиловании нападающий «Сельты», продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Сельты» Санти Мина, который ранее был приговорён к четырём годам лишения свободы за изнасилование, продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» на правах аренды.

Сумма сделки составит 2,5 миллиона евро. Арендное соглашение рассчитано до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард подал апелляцию на приговор. Но если даже она не будет удовлетворена, то футболист всё равно сможет продолжить игровую карьеру, так как Саудовская Аравия не имеет соглашения об экстрадиции с Испанией.

В минувшем сезоне Мина провёл в составе «Сельты» 36 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.