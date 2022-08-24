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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обвинённый в изнасиловании нападающий «Сельты», продолжит карьеру в Саудовской Аравии

 
24 Августа 2022 • 09:46 Комментировать
Жирона
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Сельта
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26.08 21:00

Нападающий «Сельты» Санти Мина, который ранее был приговорён к четырём годам лишения свободы за изнасилование, продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» на правах аренды.

Сумма сделки составит 2,5 миллиона евро. Арендное соглашение рассчитано до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард подал апелляцию на приговор. Но если даже она не будет удовлетворена, то футболист всё равно сможет продолжить игровую карьеру, так как Саудовская Аравия не имеет соглашения об экстрадиции с Испанией.

В минувшем сезоне Мина провёл в составе «Сельты» 36 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Аль-Шабаб Санти Мина Трансферы футбола - лето 2022
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