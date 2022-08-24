«ПСЖ» нацелился на полузащитника сборной Испании

Ведущий хавбек испанской «Валенсии» Карлос Солер попал в трансферный шорт-лист французского «ПСЖ». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Парижский гранд намерен оформить переход Карлоса до закрытия летнего трансферного окна. В команде он может заменить своего соотечественника Андера Эрреру, который близок к переходу в «Атлетико» Бильбао.

Солер связан контрактным обязательствами с «Валенсией» до середины 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.