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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» не продал Вальверде за 90 млн евро слухи

 
23 Августа 2022 • 18:39 Комментировать

В «Реале» высоко ценят Федерико Вальверде и связывают с ним будущее. По данным Mundo Deportivo, мадридский клуб отказался продать 24-летнего полузащитника за 90 миллионов евро. Какой именно клуб присылал такое предложение, не раскрывается. При этом отмечается, что Вальверде интересовались представители Премьер-лиги Англии.

В обоих матчах «Реала» в новом чемпионате Испании Федерико Вальверде проводил на поле по 90 минут. Полузащитнику удалось забить один гол, расписавшись в воротах «Сельты».

Всего за «Реал» Федерико Вальверде провёл 151 официальный матч. На счету уругвайца семь голов и восемь результативных пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде Трансферы футбола - лето 2022
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