В «Реале» высоко ценят Федерико Вальверде и связывают с ним будущее. По данным Mundo Deportivo, мадридский клуб отказался продать 24-летнего полузащитника за 90 миллионов евро. Какой именно клуб присылал такое предложение, не раскрывается. При этом отмечается, что Вальверде интересовались представители Премьер-лиги Англии.

В обоих матчах «Реала» в новом чемпионате Испании Федерико Вальверде проводил на поле по 90 минут. Полузащитнику удалось забить один гол, расписавшись в воротах «Сельты».

Всего за «Реал» Федерико Вальверде провёл 151 официальный матч. На счету уругвайца семь голов и восемь результативных пасов.