​Тренер сборной Аргентины помирил игроков после перепалки в матче чемпионата Испании

По ходу матча второго тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Вильярреалом» произошла словесная перепалка между Родриго де Паулем и Хуаном Фойтом. После завершения игры с обоими футболистами связался главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Он попросил де Пауля и Фойта не относиться друг к другу так, чтобы это не создало негативную атмосферу в национальной команде, сообщает ESPN.

Сборная Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре. В одной игре с командой Лионеля Скалони выступят национальные команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.