Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тренер сборной Аргентины помирил игроков после перепалки в матче чемпионата Испании

 
23 Августа 2022 • 18:17 Комментировать

По ходу матча второго тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Вильярреалом» произошла словесная перепалка между Родриго де Паулем и Хуаном Фойтом. После завершения игры с обоими футболистами связался главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Он попросил де Пауля и Фойта не относиться друг к другу так, чтобы это не создало негативную атмосферу в национальной команде, сообщает ESPN.

Сборная Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре. В одной игре с командой Лионеля Скалони выступят национальные команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал Сборная Аргентины Лионель Скалони Хуан Фойт Родриго де Пауль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
18:39 · Испания. Ла Лига
​«Реал» не продал Вальверде за 90 млн евро слухи
18:17 · Испания. Ла Лига
​Тренер сборной Аргентины помирил игроков после перепалки в матче чемпионата Испании
15:43 · Англия. Премьер-лига
Варан – о Каземиро: «Он настоящий воин»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать Бельерина вместо Фойта
11:56 · Германия. Бундеслига
Де Йонга не будет в «Баварии»
11:23 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» может перехватить Кавани у «Вильярреала»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг решил покинуть «Барселону» и выбрал новый клуб
10:07 · Италия. Серия А
Вице-президент «Ювентуса» Недвед: «Да, Депай входит в наш шорт-лист»
10:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла вариант для продажи Брайтвайта
09:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет арендовать де Йонга с правом выкупа
07:42 · Испания. Ла Лига
Каземиро эмоционально попрощался с «Реалом»
04:15 · Испания. Ла Лига
Проводящая третий сезон в Ла Лиге «Жирона» впервые добилась автогола соперника
02:46 · Испания. Ла Лига
Эмери: «Не исключаю уход Фойта в «Барселону»
02:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, во сколько обойдутся «Барселоне» два новых защитника
01:55 · Испания. Ла Лига
Эмери подтвердил возможный приход Кавани в «Вильярреал»
Все новости
Рекомендуем