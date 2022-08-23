Каземиро эмоционально попрощался с «Реалом»

Бразильский хавбек Каземиро, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», высказался об эмоциях, которые испытал во время церемонии прощания с мадридским «Реалом».

«Признаться честно, я никогда не мечтал о таком прощании с «Реалом». Прошу извинить меня за эмоции, которые не смог сдержать. Хочу сказать вам спасибо за такую огромную любовь. Удачи «Реалу». Hala, Madrid», - оставил сообщение полузащитник в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Каземиро пополнил ряды английского «Манчестер Юнайтед». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор. Трансфер игрока обошелся манкунианцам в 70 миллионов евро.