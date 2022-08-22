«Барселоне» нужно продавать игроков, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичка Жюля Кунде. Каталонцы рассчитывать расстаться с защитником Серджино Дестом. Если верить информации испанского Sport, то каталонцы хотят выручить за 21-летнего американца 20 миллионов евро.

Проблема в том, что найти покупателя на Серджино Деста непросто. Интерес к защитнику проявлял «Манчестер Юнайтед», но, судя по всему, дальше пока что эта история не продвинулась.

Всего за «Барселону» Серджино Дест провёл 72 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.