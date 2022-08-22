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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» хочет выручить 20 млн евро за Деста слухи

 
22 Августа 2022 • 17:24 Комментировать (1)

«Барселоне» нужно продавать игроков, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичка Жюля Кунде. Каталонцы рассчитывать расстаться с защитником Серджино Дестом. Если верить информации испанского Sport, то каталонцы хотят выручить за 21-летнего американца 20 миллионов евро.

Проблема в том, что найти покупателя на Серджино Деста непросто. Интерес к защитнику проявлял «Манчестер Юнайтед», но, судя по всему, дальше пока что эта история не продвинулась.

Всего за «Барселону» Серджино Дест провёл 72 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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Ando Loko
22 Августа 2022 в 17:37
Будем честны, сейчас ни один топ или около-топ не посмотрит в сторону Деста.
Можно рассчитывать на еврокубковых игроков своих лиг.
Но 20 лямов мало кто за него отдаст, к сожалению, американец слишком слабо себя показал в Каталонии.
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