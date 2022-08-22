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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти пустил слезу, прощаясь с Каземиро

 
22 Августа 2022 • 15:23 Комментировать

В понедельник Каземиро поучаствовал в прощальной пресс-конференции в «Реале» - бразилец, как известно, переходит в «Манчестер Юнайтед». Мероприятие посетил президент «сливочных» Флорентино Перес, рядом с которым в зале сидел главный тренер команды Карло Анчелотти. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в определённый момент итальянский тренер «Реала» пускает слезу.

Напомним, что Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед», поскольку он хочет принять новый вызов в своей карьере.

В «Реале» Каземиро был частью великолепной тройки полузащитников вместе с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Каземиро
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