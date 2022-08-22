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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа сумма, которая нужна «Барселоне» для регистрации Кунде

 
22 Августа 2022 • 12:02 Комментировать

Стало известно условие для регистрации новичка каталонской «Барселоны» Жюля Кунде. Согласно сведениям журналистов AS, для оформления французского футболиста «сине-гранатовым» нужно заработать еще 20 миллионов евро. Каталонцы могут выручить эту сумму за счет продажи кого-то из своих игроков.

Напомним, что Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в текущее трансферное окно. Сумма сделки составила 50 миллионов евро. Жюль продолжает оставаться единственным новичком клуба, которого не удалось зарегистрировать «сине-гранатовым». Кунде уже пропустил два матча в стартовавшем розыгрыше Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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