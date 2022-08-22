Симеоне - о трансферах: «Я привык работать, а не требовать»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном усилении команды в оставшиеся дни летнего трансферного окна.

«Я привык работать, а не требовать. У нас хороший подбор игроков. Надеюсь, если кто-то нас покинет, то на его место придет достойный футболист, и мы не пострадаем от этого. Мы способны играть намного лучше», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

В рамках второго тура чемпионата Испании «матрасники» на своем поле принимали «Вильярреал». Хозяева потерпели поражение со счетом 0:2.

Следующий матч подопечные Симеоне проведут на выезде против «Валенсии».