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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил на вопрос о регистрации Кунде

 
22 Августа 2022 • 06:27 Комментировать

После победы над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче второго тура чемпионата Испании наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно проблем с регистрацией новичка команды Жюля Кунде.

«Есть ли новости по Кунде? Мы обеспокоены этим вопросом. Конечно, я огорчен, что мы подписали Жюля, но не можем пока его использовать. Он все прекрасно понимает. Но сейчас дела обстоят именно так. Предлагаю дождаться новой недели, а там посмотрим. Может, у нас получится», - цитирует специалиста газета Marca.

Кунде был куплен у «Севильи» за 50 миллионов евро. Он остается единственным новичком, которого не может зарегистрировать «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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