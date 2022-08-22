Хави ответил на вопрос о регистрации Кунде

После победы над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче второго тура чемпионата Испании наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно проблем с регистрацией новичка команды Жюля Кунде.

«Есть ли новости по Кунде? Мы обеспокоены этим вопросом. Конечно, я огорчен, что мы подписали Жюля, но не можем пока его использовать. Он все прекрасно понимает. Но сейчас дела обстоят именно так. Предлагаю дождаться новой недели, а там посмотрим. Может, у нас получится», - цитирует специалиста газета Marca.

Кунде был куплен у «Севильи» за 50 миллионов евро. Он остается единственным новичком, которого не может зарегистрировать «Барселона».