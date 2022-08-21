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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус обратился к Роналдо

21 Августа 2022 • 18:50 Комментировать
 

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор посредством социальной сети обратился к своему соотечественнику Роналдо, в своё время выступавшему за мадридский клуб.

«Спасибо за совет! Идол!» - написал Винисиус, опубликовав несколько своих фотографий и несколько фотографий Роналдо.

Роналдо защищал цвета «Реала» в 2002-2007 годах. За это время «Зубастик» провёл 176 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 34 голевых паса.

Что касается Винисиуса, то в 22 года он имеет за плечами уже 172 поединка за «сливочных». На счету бразильца 36 голов и 44 результативных паса на партнёров.

В субботу «Реал» обыграл «Сельту» со счётом 4:1. Винисиус забил один из голов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Винисиус Жуниор
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