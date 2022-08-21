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​Кунде недоволен положением после трансфера в «Барселону»

21 Августа 2022 • 15:12 Комментировать
 

Летом у Жюля Кунде было два главных варианта по трансферу – помимо «Барселоны», активный интерес к французу проявлял «Челси». Кунде выбрал «Камп Ноу», где он столкнулся с проблемой – каталонцы не могут зарегистрировать футболиста по финансовым причинам.

Как сообщает испанский Sport, Кунде недоволен своим положением, поскольку он хочет играть. «Барселона» будет иметь возможность зарегистрировать защитника после продажи Мемфиса Депая, но переговоры с «Ювентусом» по голландцу близки к провалу, так что ситуация сложная.

Стоит сказать, что до закрытия летнего трансферного окна остаётся не так уж и много времени – 11 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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