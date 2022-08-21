Модрич: «Трансфер Каземиро - это позор»

Полузащитник Лука Модрич остался недоволен уходом бразильца Каземиро из мадридского «Реала». 30-летний футболист переехал в Английскую премьер-лигу, где будет защищать цвета «Манчестер Юнайтед».

«Трансфер Каземиро – это позор. Он был важной частью команды, вместе мы выиграли множество трофеев. Конечно, это часть нашего вида спорта, но мне грустно осознавать, что он уходит. Теперь мы должны играть с удвоенной силой, чтобы компенсировать его потерю», - цитирует 36-летнего хорвата Sport.es.

Трансфер Каземиро обойдется «красным дьяволам» в 70 миллионов евро. С бразильцем будет подписан четырехлетний трудовой договор.