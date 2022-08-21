Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич обогнал Роналду по количеству матчей за «Реал»

21 Августа 2022 • 12:08 Комментировать
 

Хорватский хавбек Лука Модрич, выступающий долгое время за мадридский «Реал», вышел на четвертое место в списке легионеров по числу сыгранных матчей за «сливочных». Вчерашний поединок против «Сельты» стал для 36-летнего футболиста 439-м в форме «королевского» клуба.

Модрич обогнал в рейтинге португальского нападающего Криштиану Роналду, на счету которого 438 игр в составе мадридской команды.

Третье место по этому показателю занимает легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, сыгравший за «Реал» 527 матчей. На второй строчке расположился экс-игрок команды Марсело (546), а лидирует с большим отрывом французский форвард Карим Бензема. На его счету 608 игр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  18:30 Атлетик Б ... Валенсия 1.70 3.70 5.20
21.08  20:30 Атлетико М ... Вильярреал 1.85 3.45 4.50
21.08  23:00 Реал Сосьедад ... Барселона 3.30 3.60 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
13:24 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Трансфер Каземиро - это позор»
13:11 · Испания. Ла Лига
Депай и Обамеянг - в заявке «Барселоны», Кунде - нет
12:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отметил важность Модрича для «Реала» 2
12:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» может отказаться от Депая - у туринцев есть два запасных варианта
12:08 · Испания. Ла Лига
Модрич обогнал Роналду по количеству матчей за «Реал»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Реал» обозначил претендентов на замену Каземиро 1
10:23 · Испания. Ла Лига
Пике впервые появился на публике с новой девушкой после разрыва с Шакирой
09:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продолжает интересоваться Галаном
09:37 · Испания. Ла Лига
Симеоне заявил, что любит Гризманна
08:42 · Испания. Ла Лига
Перес: «Каземиро - легенда «Реала»
08:22 · Испания. Ла Лига
Бензема вышел на восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги
08:14 · Италия. Серия А
«Барселона» отдаст Юмтити в аренду клубу Серии А
08:07 · Италия. Серия А
Звёздный нападающий близок к трансферу в «Ювентус» 1
08:00 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб интересуется Марсело
07:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил жест Бензема в адрес Азара
Все новости
Рекомендуем