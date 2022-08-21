Модрич обогнал Роналду по количеству матчей за «Реал»

Хорватский хавбек Лука Модрич, выступающий долгое время за мадридский «Реал», вышел на четвертое место в списке легионеров по числу сыгранных матчей за «сливочных». Вчерашний поединок против «Сельты» стал для 36-летнего футболиста 439-м в форме «королевского» клуба.

Модрич обогнал в рейтинге португальского нападающего Криштиану Роналду, на счету которого 438 игр в составе мадридской команды.

Третье место по этому показателю занимает легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, сыгравший за «Реал» 527 матчей. На второй строчке расположился экс-игрок команды Марсело (546), а лидирует с большим отрывом французский форвард Карим Бензема. На его счету 608 игр.