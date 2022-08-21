Симеоне заявил, что любит Гризманна

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем команды Антуане Гризманне.

«Антуан способен быстро адаптироваться, он отлично читает игру. Благодаря присутствию Гризманна мы имеем возможность играть с более атакующим футболистом в другом месте. Все знают, что я сильно люблю и ценю Антуана. Он важен для «Атлетико». Надеюсь, он продолжит играть в том же духе», - приводит слова аргентинского наставника AS.

Гризманн выступает за «матрасников» на правах аренды из каталонской «Барселоны». Срок действия соглашения рассчитан до окончания текущего сезона.