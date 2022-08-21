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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб интересуется Марсело

21 Августа 2022 • 08:00 Комментировать
 

Звездный экс-защитник мадридского «Реала» Марсело до сих пор не определился, где продолжит карьеру. Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, у 34-летнего футболиста появился вариант в чемпионате Испании.

По данным источника, заинтересованность в услугах игрока проявляет «Лас-Пальмас». Напомним, что в настоящий момент Марсело находится в статусе свободного агента.

За мадридский «Реал» бразильский латераль выступал с 2007 по 2022 год. Он является самым титулованным игроком в истории «королевского» клуба. На счету Марсело 37 забитых мячей и 103 ассиста в 544 поединках за мадридцев.

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