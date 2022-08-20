Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Борха Иглесиас - первый игрок «Бетиса», забивший два пенальти в одном матче в 21 веке

 
20 Августа 2022 • 23:25 Комментировать
Мальорка
1:2
Бетис
окончен

Нападающий испанского «Бетиса» Борха Иглесиас забил сразу два пенальти в матче с «Мальоркой», в котором его команда сумела выиграть со счетом 2:1. Таким образом, Иглесиас принес «Бетису» вторую победу кряду с начала чемпионата, в первом туре севильский клуб обыграл «Эльче» с крупным счетом 3:0.

Более того, Иглесиас установил командное достижение «Бетиса» в 21-м веке - он стал первым игроком клуба с 2000 года, который забил два пенальти в одной игре. В последний раз это удалось в апреле 2000 года в матче против «Расинга» Альфонсо Пересу, который тем летом принял участие в составе испанской сборной в чемпионате Европы по футболу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Борха Иглесиас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Осасуна 2:0 Кадис 1.90 3.25 4.60
окончен Мальорка 1:2 Бетис 3.10 3.25 2.40
Идет 45 минута Сельта 1:2 Реал Мадрид 4.50 4.20 1.72
21.08  18:30 Атлетик Б ... Валенсия 1.75 3.55 4.90
21.08  20:30 Атлетико М ... Вильярреал 1.90 3.55 4.20
21.08  23:00 Реал Сосьедад ... Барселона 3.30 3.60 2.15
Все матчи
Новости
20 Августа
23:25 · Испания. Ла Лига
Борха Иглесиас - первый игрок «Бетиса», забивший два пенальти в одном матче в 21 веке
22:33 · Испания. Ла Лига
Дубль Иглесиаса с пенальти позволил «Бетису» обыграть «Мальорку»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Сельтой»
21:53 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 21 августа 2022
20:28 · Испания. Ла Лига
Голы с пенальти позволили «Осасуне» обыграть «Кадис»
18:18 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Нам нужно продавать игроков, чтобы зарегистрировать Кунде»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
15:11 · Италия. Серия А
«Барселона» готова разорвать с Депаем контракт, но сперва игроку нужно согласовать личные условия с «Ювентусом»
13:43 · Италия. Серия А
Новым клубом Юмтити станет аутсайдер Серии А 2
13:21 · Англия. Премьер-лига
Хави – о возможном переходе Обамеянга в «Челси»: «Мы не знаем, что произойдёт»
13:19 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт хочет получить шанс в «Барселоне»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд нашёл минусы в переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед» 4
12:19 · Англия. Премьер-лига
Каземиро попрощался с «Реалом»: «Даже за тысячу жизней я не смогу вернуть клубу всё, что он мне дал»
11:44 · Испания. Ла Лига
Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно
Все новости
Рекомендуем