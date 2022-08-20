Борха Иглесиас - первый игрок «Бетиса», забивший два пенальти в одном матче в 21 веке

Нападающий испанского «Бетиса» Борха Иглесиас забил сразу два пенальти в матче с «Мальоркой», в котором его команда сумела выиграть со счетом 2:1. Таким образом, Иглесиас принес «Бетису» вторую победу кряду с начала чемпионата, в первом туре севильский клуб обыграл «Эльче» с крупным счетом 3:0.

Более того, Иглесиас установил командное достижение «Бетиса» в 21-м веке - он стал первым игроком клуба с 2000 года, который забил два пенальти в одной игре. В последний раз это удалось в апреле 2000 года в матче против «Расинга» Альфонсо Пересу, который тем летом принял участие в составе испанской сборной в чемпионате Европы по футболу.