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Брайтвайт хочет получить шанс в «Барселоне»

 
20 Августа 2022 • 13:19 Комментировать

Датский форвард Мартин Брайтвайт намерен остаться в каталонской «Барселоне». Скандинавский футболист рассчитывает получить шанс в случае ухода из клуба ряда атакующих футболистов.

Как информирует Sport.es, Мартин уже попросил боссов «сине-гранатовых» оставить его в команде. Брайтвайт считает, что в случае ухода Пьера-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая у него появится больше шансов проявить себя. Единственным его конкурентом на острие атаки останется поляк Роберт Левандовски.

Датчанин пополнил ряды каталонского гранда в феврале 2020 года. Он принял участие в 57 поединках за «сине-гранатовых», в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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