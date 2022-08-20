Дебют Кунде за «Барселону» откладывается

Новичок каталонской «Барселоны» Жюль Кунде не сможет дебютировать за «сине-гранатовых» в матче второго тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Каталонцы до сих пор не смогли оформить регистрацию защитника, купленного у «Севильи» этим летом. Из-за этого Кунде не принимал участия в поединке стартового тура против «Райо Вальекано».

Жюль будет заявлен за «Барселону», когда боссы клуба смогут полностью решить свои финансовые проблемы.

Напомним, что этим летом ряды каталонского гранда также пополнили нападающий Роберт Левандовски, полузащитники Рафинья Диас и Франк Кесси, а также центральный защитник Андреас Кристенсен.