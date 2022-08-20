Кавани договорился о трансфере в клуб Ла Лиги

35-летний уругвайский форвард Эдинсон Кавани близок к трансферу в испанский «Вильярреал», об этом рапортует в социальных сетях журналист Николо Скира.

Если верить источнику, опытный бомбардир договорился с «жёлтой субмариной» об условиях трудового соглашения. Испанский клуб собирается официально оформить трансфер Кавани после окончания раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Стоит отметить, что еще одним претендентом на Эдинсона является «Ницца», которая пытается перехватить ветерана.

Последним клубом нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул по завершении сезона-2021/2022. В активе уругвайца два гола и ассист в 15 матчах минувшего розыгрыша АПЛ.