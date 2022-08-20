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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани договорился о трансфере в клуб Ла Лиги

 
20 Августа 2022 • 10:55 Комментировать

35-летний уругвайский форвард Эдинсон Кавани близок к трансферу в испанский «Вильярреал», об этом рапортует в социальных сетях журналист Николо Скира.

Если верить источнику, опытный бомбардир договорился с «жёлтой субмариной» об условиях трудового соглашения. Испанский клуб собирается официально оформить трансфер Кавани после окончания раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Стоит отметить, что еще одним претендентом на Эдинсона является «Ницца», которая пытается перехватить ветерана.

Последним клубом нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул по завершении сезона-2021/2022. В активе уругвайца два гола и ассист в 15 матчах минувшего розыгрыша АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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