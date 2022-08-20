Анчелотти рассказал, кто заменит Каземиро в «Реале»

Мадридский «Реал» не будет подписывать игрока на замену бразильскому опорнику Каземиро, перешедшему в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

«У клуба есть ресурсы, чтобы заменить Каземиро. У нас есть футболисты, способные занять его место в составе. Чуамени был подписан как раз на эту позицию. Орельен – один из лучших игроков этого амплуа в Европе. Также эту роль могут исполнить Камавинга и Кроос», - передает слова итальянского наставника клубная пресс-служба.

Напомним, что 30-летний Каземиро выступал в составе мадридского коллектива с 2013 года.