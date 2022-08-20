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Анчелотти рассказал, кто заменит Каземиро в «Реале»

 
20 Августа 2022 • 07:09 Комментировать

Мадридский «Реал» не будет подписывать игрока на замену бразильскому опорнику Каземиро, перешедшему в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

«У клуба есть ресурсы, чтобы заменить Каземиро. У нас есть футболисты, способные занять его место в составе. Чуамени был подписан как раз на эту позицию. Орельен – один из лучших игроков этого амплуа в Европе. Также эту роль могут исполнить Камавинга и Кроос», - передает слова итальянского наставника клубная пресс-служба.

Напомним, что 30-летний Каземиро выступал в составе мадридского коллектива с 2013 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Каземиро
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