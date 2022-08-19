Трансфер Каземиро в «МЮ» действительно реален: Почему бразилец может уйти из «Реала»

Когда появилась новость, что Каземиро может перейти в «Манчестер Юнайтед», многие восприняли это как анекдот. Однако, кажется, что трансфер вполне реален. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему все стороны раздумывают над этим.

«Манчестер Юнайтед», не сумев убедить Френки де Йонга и учитывая, что близится завершение трансферного окна, начал искать альтернативы. Сначала сообщалось про Адриана Рабио, который отказался от этой перспективы. После этого появилась информация об интересе к Каземиро. Это казалось обычной «уткой», потому что менять сейчас основу «Реала» на «МЮ» выглядит понижением. Однако выясняется, что все стороны всерьёз рассматривают такой вариант.

Каземиро 30 лет, и он постепенно вступает в тот возраст, когда игроков начинают относить к когорте ветеранов. Конечно, на фоне партнёров Луки Модриса и Тони Крооса бразилец молод, но всё же конец карьеры уже не за горами. Действующий контракт Каземиро заканчивается в 2025 году, и вряд ли «Реал» предложит хавбеку улучшить текущие условия. В свою очередь испанская пресса сообщает, что «МЮ» готов чуть ли не удвоить его зарплату. При этом сообщается, что Каземиро хочет получить, помимо денег, новый вызов и попробовать свои силы в Англии. В составе «Реала» бразилец уже выиграл всё, что только мог.

В самом «Реале» в целом не относятся к перспективе ухода Каземиро как к проблеме. В Мадриде есть молодые Вальверде, Камавинга и Чуамени, которые рвутся в бой. В опорной зоне может сыграть Давид Алаба, а после приобретения Антонио Рюдигера австрийца можно освободить от игры в защите. По этой причине «Реал» даже не планирует усиливать среднюю линию, если Каземиро всё же решит уйти. В английских медиа появилась информация, что в Мадрид может перебраться Бруну Гимараэш из «Ньюкасла, но это выглядит маловероятно.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти не хочет терять бразильца, но, по данным медиа, понимает финансовую составляющую. Итальянец будет работать с теми футболистами, которые у него будут. СМИ сообщают, что тренер не обсуждал с самим Каземиро возможный переход. Также бразилец пока не общался на эту тему напрямую с президентом «Реала» Флорентино Пересом. В свою очередь Marca сообщила, что в самом клубе считают, что Каземиро предпочтёт сменить команду.

Клаусула Каземиро составляет 500 миллионов евро. Конечно, «МЮ» не будет платить за бразильца такие деньги, но сделка всё равно будет довольно крупной. По разным данным, трансфер Каземиро оценивается от 60 до 72 миллионов евро. Для «Реала» это довольно хорошие деньги, тем более учитывая возраст полузащитника. В любом случае пока что «МЮ» не вступил в переговоры с мадридцами о возможном трансфере.

Тем не менее ещё слишком рано говорить о том, что сделка состоится. Всё же главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает настаивать на подписании Френки де Йонга из «Барселоны». Помимо этого, он нацелен на Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича из «Челси». Также тен Хагу импонирует полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо. Не сообщалось также, что именно Каземиро приглянулся голландцу.

В общем, кажется, переход может произойти только ближе к концу трансферного окна. Вроде все и не против, но и никто пока не стремится форсировать события. Если кто-то этого захочет, тогда Каземиро действительно может оказаться на «Олд Траффорд».