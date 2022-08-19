Трансфер Каземиро в «МЮ» действительно реален: Почему бразилец может уйти из «Реала»

Когда появилась новость, что Каземиро может перейти в «Манчестер Юнайтед», многие восприняли это как анекдот. Однако, кажется, что трансфер вполне реален. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему все стороны раздумывают над этим.
«Манчестер Юнайтед», не сумев убедить Френки де Йонга и учитывая, что близится завершение трансферного окна, начал искать альтернативы. Сначала сообщалось про Адриана Рабио, который отказался от этой перспективы. После этого появилась информация об интересе к Каземиро. Это казалось обычной «уткой», потому что менять сейчас основу «Реала» на «МЮ» выглядит понижением. Однако выясняется, что все стороны всерьёз рассматривают такой вариант.
В самом «Реале» в целом не относятся к перспективе ухода Каземиро как к проблеме. В Мадриде есть молодые Вальверде, Камавинга и Чуамени, которые рвутся в бой. В опорной зоне может сыграть Давид Алаба, а после приобретения Антонио Рюдигера австрийца можно освободить от игры в защите. По этой причине «Реал» даже не планирует усиливать среднюю линию, если Каземиро всё же решит уйти. В английских медиа появилась информация, что в Мадрид может перебраться Бруну Гимараэш из «Ньюкасла, но это выглядит маловероятно.
Клаусула Каземиро составляет 500 миллионов евро. Конечно, «МЮ» не будет платить за бразильца такие деньги, но сделка всё равно будет довольно крупной. По разным данным, трансфер Каземиро оценивается от 60 до 72 миллионов евро. Для «Реала» это довольно хорошие деньги, тем более учитывая возраст полузащитника. В любом случае пока что «МЮ» не вступил в переговоры с мадридцами о возможном трансфере.
В общем, кажется, переход может произойти только ближе к концу трансферного окна. Вроде все и не против, но и никто пока не стремится форсировать события. Если кто-то этого захочет, тогда Каземиро действительно может оказаться на «Олд Траффорд».
Роман Андреев
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