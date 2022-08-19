«Барселона» отложила один трансфер на январь

Переход защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса в каталонскую «Барселону» может не состояться в текущее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

«Сине-гранатовые» были готовы заплатить за переход игрока 15 миллионов евро, однако басков не устроило такое предложение. «Барселона» решила отложить сделку до январского трансферного окна.

Действующий трудовой договор Иньиго с «Атлетиком» рассчитан до лета 2023, а потому защитник сможет беспрепятственно вести переговоры о своем трансфере в январе.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Мартинес принял участие в 27 матчах, отметившись тремя забитыми мячами.