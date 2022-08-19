Кавани переходит в испанский клуб

Звездный ветеран Эдинсон Кавани, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», близок к трансферу в чемпионат Испании.

Согласно информации журналистов AS, новым местом работы 35-летнего уругвайского голеадора станет «Вильярреал». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Контракт Эдинсона с испанским клубом будет рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Ранее также сообщалось об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Валенсии» и «Боруссии» Дортмунд.

В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл 20 поединков за «красных дьяволов», отметившись всего двумя голами.