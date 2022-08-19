Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на одну из звёзд «ПСЖ» с ценником 65 млн евро

 
19 Августа 2022 • 07:56 Комментировать

Каталонская «Барселона» не собирается заканчивать свою трансферную кампанию. Как стало известно журналистам El Chiringuito, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал фланговый защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими.

Каталонский гранд рассчитывает усилить оборону марокканцем, трансферная стоимость которого оценивается в 65 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между защитником и парижанами рассчитан до середины 2026 года.

Стоит напомнить, что Ашраф является воспитанником академии мадридского «Реала». В составе «ПСЖ» Хакими выступает с лета 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Ашраф Хакими Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.08  21:00 Эспаньол ... Райо Вальекано 2.48 3.20 3.10
19.08  23:00 Севилья ... Вальядолид 1.58 4.10 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за французского игрока
07:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не отпустит Гимараэса в «Реал»
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказывается покупать трансферную цель Тухеля
07:10 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Каземиро перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в течение двух суток
01:37 · Испания. Ла Лига
У Марсело появился новый вариант продолжения карьеры
01:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А опередил «Бетис» и «Барселону» в борьбе за Бельерина
00:59 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» будет платить Каземиро более 400 тысяч евро в неделю
00:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проведёт заключительную встречу с де Йонгом для определения его будущего
00:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Фойта
00:25 · Англия. Премьер-лига
Переход Обамеянга в «Челси» осложняется нежеланием Хави отпускать игрока
00:12 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти в последний раз попробует убедить Каземиро остаться в «Реале»
18 Августа
23:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» почти договорилась с защитником сборной Аргентины
23:13 · Испания. Ла Лига
Гаттузо надеется усилить атаку «Валенсии» сыном Джорджа Веа
22:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не хочет платить «Барселоне» 40 млн евро за Гризманна 2
Все новости
Рекомендуем