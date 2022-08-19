«Барселона» нацелилась на одну из звёзд «ПСЖ» с ценником 65 млн евро

Каталонская «Барселона» не собирается заканчивать свою трансферную кампанию. Как стало известно журналистам El Chiringuito, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал фланговый защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими.

Каталонский гранд рассчитывает усилить оборону марокканцем, трансферная стоимость которого оценивается в 65 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между защитником и парижанами рассчитан до середины 2026 года.

Стоит напомнить, что Ашраф является воспитанником академии мадридского «Реала». В составе «ПСЖ» Хакими выступает с лета 2021 года.