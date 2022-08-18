​Корона травмировался и не поможет сборной Мексики на чемпионате мира

Полузащитник «Севильи» Хесус Корона получил серьёзную травму. У 29-летнего футболиста был диагностирован перелом малоберцовой кости и разрыв связок голеностопного сустава. Клуб сообщил о том, что на восстановление Короне понадобится от четырёх до пяти месяцев. Это означает, что хавбек не поможет сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре. Сборная Мексики выступит в группе С, где будет бороться с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Польши.

Всего за сборную Мексики Хесус Корона провёл 71 матч. На счету футболиста 10 голов и 10 результативных передач.