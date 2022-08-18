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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент рассказал, где продолжит карьеру Мората

 
18 Августа 2022 • 08:51 Комментировать

Футбольный агент Хуанма Лопес, который представляет интересы форварда мадридского «Атлетико» Альваро Мораты, рассказал о будущем своего клиента.

«Сейчас Альваро находится в «Атлетико», и его все устраивает. У него действующий контракт, и он намерен остаться в Мадриде», - передает слова агента El Chiringuito.

Ранее стало известно, что «матрасники» не отпустили Морату в клуб АПЛ за 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Альваро выступал на правах аренды за туринский «Ювентус». По истечении срока договора форвард вернулся в стан «матрасников».

В стартовавшем сезоне Ла Лиги Мората отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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