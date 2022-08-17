Алькасер решил перебраться в Эмираты

Испанский нападающий Пако Алькасер, блиставший в свое время в «Валенсии» и даже успевший поиграть за «Барселону», продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. Его пригласил клуб «Шарджа».

Доселе Алькасер выступал в «Вильярреале», но там на поле он появлялся не очень часто. В ОАЭ 28-летний футболист, безусловно, будет получать больше игрового времени. Финансовые условия нового соглашения на официальном сайте «Шарджи» не сообщаются.

В его карьере есть также и выступления за испанскую сборную, в ней он сыграл девятнадцать матчей, причем весьма успешно, забив двенадцать голов.