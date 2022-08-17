Танги Ньянзу переходит из «Баварии» в «Севилью». Клубы официально объявили о трансфере 20-летнего центрального защитника, способного также действовать в опорной зоне.

Важно отметить, что в рамках сделки у «Баварии» будет право обратного выкупа Танги Ньянзу. В какую сумму мюнхенцам может обойтись камбэк игрока, не уточняется.

Контракт между Танги Ньянзу и «Севильей» рассчитан до конца сезона 2026/2027. Согласно данным средств массовой информации, андалузский клуб заплатил за талантливого игрока 16 миллионов евро.

Отметим, что Танги Ньянзу является воспитанником академии «ПСЖ».