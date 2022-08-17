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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Линекер: «Барселона» обращалась с де Йонгом как с куском мяса»

 
17 Августа 2022 • 16:46 Комментировать

Френки де Йонг стал одним из героев летних трансферных саг. Голландец хочет продолжать играть за «Барселону», но клуб на фоне своих же громких трансферов вынуждает игрока пойти на сокращение зарплаты, либо же перебраться в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

«Я немного сочувствую Френки. «Барселона» обращалась с ним как с куском мяса из-за обстоятельств, которые от него не зависели. Он одарённый молодой игрок, и для него важно не идти туда, куда он не хочет», - слова Линекера приводит Metro.

Напомним, что Френки де Йонг провёл в «Барселоне» три сезона. За это время полузащитник отыграл 141 матч, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Линекер Френки де Йонг
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