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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может отправиться в МЛС или Катар

 
17 Августа 2022 • 08:54 Комментировать

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», имеет два варианта продолжения карьеры.

Согласно информации AS, в услугах 27-летнего свободного агента заинтересованы «Лос-Анджелес Гэлакси», а также неназванный клуб из Катара. Аднан пока не определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Последним местом работы Янузая был испанский «Реал Сосьедад». Полузащитник покинул клуб этим летом.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата бельгиец провел 33 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами (два – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Аднан Янузай Трансферы футбола - лето 2022
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