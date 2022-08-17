Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может отправиться в МЛС или Катар

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», имеет два варианта продолжения карьеры.

Согласно информации AS, в услугах 27-летнего свободного агента заинтересованы «Лос-Анджелес Гэлакси», а также неназванный клуб из Катара. Аднан пока не определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Последним местом работы Янузая был испанский «Реал Сосьедад». Полузащитник покинул клуб этим летом.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата бельгиец провел 33 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами (два – с пенальти).