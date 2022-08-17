Испанский клуб ведёт активные переговоры с Кавани

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который в данный момент находится в статусе свободного агента, имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов AS, заинтересованность в услугах опытного голеадора проявляет «Валенсия». Представители «летучих мышей» последние дни активно контактируют с агентом Эдинсона на предмет оформления трансфера.

Новый рулевой команды Дженнаро Гаттузо лично связывался с Кавани и убеждал его присоединиться к «Валенсии».

Последним клубом Эдинсона был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 35-летний форвард забил два гола в 15 матчах АПЛ.