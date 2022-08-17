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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб ведёт активные переговоры с Кавани

 
17 Августа 2022 • 08:04 Комментировать

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который в данный момент находится в статусе свободного агента, имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов AS, заинтересованность в услугах опытного голеадора проявляет «Валенсия». Представители «летучих мышей» последние дни активно контактируют с агентом Эдинсона на предмет оформления трансфера.

Новый рулевой команды Дженнаро Гаттузо лично связывался с Кавани и убеждал его присоединиться к «Валенсии».

Последним клубом Эдинсона был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 35-летний форвард забил два гола в 15 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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