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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не продал Морату в АПЛ за 45 миллионов евро

 
17 Августа 2022 • 06:17 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората мог этим летом оказаться в Английской премьер-лиге, об этом сообщают журналисты Cadena Ser.

По данным источника, заинтересованность в услугах нападающего сборной Испании проявлял один из топ-клубов английского футбола. Неназванный гранд был готов купить Морату за 40-45 миллионов евро, однако боссы «матрасников» отклонили предложение. В «Атлетико» посчитали, что Альваро будет полезен команде в новом сезоне.

В Англии у Мораты есть опыт выступления за лондонский «Челси». В прошлом сезоне испанец играл на правах аренды за туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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