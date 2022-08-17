«Атлетико» не продал Морату в АПЛ за 45 миллионов евро

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората мог этим летом оказаться в Английской премьер-лиге, об этом сообщают журналисты Cadena Ser.

По данным источника, заинтересованность в услугах нападающего сборной Испании проявлял один из топ-клубов английского футбола. Неназванный гранд был готов купить Морату за 40-45 миллионов евро, однако боссы «матрасников» отклонили предложение. В «Атлетико» посчитали, что Альваро будет полезен команде в новом сезоне.

В Англии у Мораты есть опыт выступления за лондонский «Челси». В прошлом сезоне испанец играл на правах аренды за туринский «Ювентус».