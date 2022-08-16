«Бетис» впервые за последние 25 лет забил более двух голов в стартовом домашнем матче сезона

Для севильского «Бетиса» новый сезон испанского чемпионата Ла Лиги начался как нельзя лучше - «бетикос» быстро получили численное преимущество в матче с «Эльче», после чего забили оппоненту три безответных мяча.

Как выяснилось, «Бетис» забил более двух мячей в стартовом домашнем матче Ла Лиги впервые в 21-м веке, более того - такого не случалось с 1996 года, когда в стартовом матче чемпионата 1996\1997 команда обыграла со счетом 3:0 «Атлетик» из Бильбао. В конце того сезона команда заняла четвертое место в итоговой таблице Ла Лиги.

Во втором туре Ла Лиги «Бетис» сыграет на выезде с «Мальоркой».