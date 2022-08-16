Стоичков: «Марадона никогда не забывал мой день рождения»

Болгарский экс-нападающий Христо Стоичков рассказал, о чем общался с Диего Марадоной - по его словам, они регулярно общались после того, как оба прекратили свои игровые карьеры. В последний раз он разговаривал с Диего в 2016 году. Напомним, что оба игрока в своей карьере поиграли в «Барселоне», Марадона блистал там в 80-е годы, Стоичков - в 90-е годы.

- Мы всегда были близки, и общались, у нас были номера телефонов друг друга. Вплоть до 2016, тогда я разговаривал с ним в последней раз. Это было 2 февраля того года. Диего всегда звонил мне на мой день рождения. Никогда не забывал о нем, - заявил Стоичков в интервью AS.

Христо Стоичков родился 8 февраля 1966 года.