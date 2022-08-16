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«Болгары тоже плачут» - Стоичков считает себя виновным в смерти Марадоны и не может себе это простить

 
16 Августа 2022 • 22:04 Комментировать

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков сокрушается - он считает, что в какой-то мере виновен в том, что легендарный Диего Марадона ушел из жизни в шестнадцать лет. Стоичков считает, что в свое время он должен был оградить Марадону от дурного окружения. Смерть Марадоны в чем-то схожа со смертью другого кумира 80-х - Майкла Джексона.

- Мне очень жаль, что я не смог оградить его от стервятников, которые крутились вокруг него. Иначе про некоторых из его окружения и не скажешь. Я чувствую себя виноватым, что не сделал этого для нашей дружбы. Часто спрашиваю себя, что я мог и должен был сделать иначе в этой ситуации, - цитирует Стоичкова испанское издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Марадона Христо Стоичков
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