«Болгары тоже плачут» - Стоичков считает себя виновным в смерти Марадоны и не может себе это простить

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков сокрушается - он считает, что в какой-то мере виновен в том, что легендарный Диего Марадона ушел из жизни в шестнадцать лет. Стоичков считает, что в свое время он должен был оградить Марадону от дурного окружения. Смерть Марадоны в чем-то схожа со смертью другого кумира 80-х - Майкла Джексона.

- Мне очень жаль, что я не смог оградить его от стервятников, которые крутились вокруг него. Иначе про некоторых из его окружения и не скажешь. Я чувствую себя виноватым, что не сделал этого для нашей дружбы. Часто спрашиваю себя, что я мог и должен был сделать иначе в этой ситуации, - цитирует Стоичкова испанское издание AS.